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Мак Аллистер — о Салахе: было бы идеально, если бы он мог закончить свою карьеру здесь

Мак Аллистер — о Салахе: было бы идеально, если бы он мог закончить свою карьеру здесь
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал переговоры о продлении контракта нападающего клуба Мохамеда Салаха.

«Надеюсь, он сможет продолжить выступать в следующем году в «Ливерпуле». Я хочу, чтобы переговоры завершились успешно. Здесь он выглядит счастливым. Он — легенда клуба. Было бы идеально, если бы он мог закончить свою карьеру здесь, но это очень личные решения, и это также зависит от того, проводит ли клуб свой анализ или принимает решение», — приводит слова Мак Аллистера AS.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

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