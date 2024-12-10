Сапета: не хочу, чтобы «Спартак» менялся в лучшую сторону, надеюсь, потеряют много очков

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета выразил надежду, что «Спартак» потеряет много очков в чемпионате России.

«Интересно, как всё поменялось в «Спартаке». Но не хочется, чтобы у «Спартака» что-то менялось в лучшую сторону. Всё-таки это принципиальный соперник для «Динамо», а я — «динамовец». Надеюсь, «Спартак» потеряет очень много очков», — приводит слова Сапеты Metaratings.

Сапета являлся игроком бело-голубых с 2011 по 2014 год и с 2016 по 2018 год. За этот период полузащитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

После завершения первой части РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 37 очков и располагается на третьей строчке.

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