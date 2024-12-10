Шалимов прокомментировал ничью в матче между «Краснодаром» и «Локомотивом» в РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Локомотивом».

«Локомотиву», на мой взгляд, надо было не проиграть, чтобы не продолжить неудачную серию. «Краснодару», учитывая то, что уступил «Зенит», чётко была нужна победа.

«Локомотив» не окапывался, была в принципе равная игра, со множеством единоборств. А решили исход судейские решения. Первое — когда Кордоба забил гол, и я сначала не понял, почему его Казарцев отменил. Но по правилам футбола, как мне объяснили эксперты, вне игры фиксируется, даже если игрок, который стоит в офсайде, мешает любому игроку, а не только вратарю. То есть гол отменен верно. А второе — когда мяч попал в руку Ненахову, но арбитру подсказали, что чуть раньше было нарушение правил на игроке «Локомотива», и в итоге пенальти был не назначен. Пенальти, на мой взгляд, был — Максим сделал всё правильно, убрав руки за спину, но в итоге одна рука оказалась на пути мяча», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. Московский «Локомотив» заработал 35 очков и расположился на пятой строчке.