«Аталанта» — «Реал» Мадрид: Мбаппе открыл счёт в матче на 10-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Аталанта» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступает Томаш Листкевич из Польши. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

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На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» победила швейцарский «Янг Бойз» со счётом 6:1. В свою очередь, «сливочные» уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2. В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: