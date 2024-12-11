«Милан» может продать Эрнандеса зимой за € 50 млн, «Реал» и «МЮ» проявляют интерес

«Милан» готов рассмотреть предложения в размере € 50 млн от других клубов по 27-летнему левому защитнику Тео Эрнандесу. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, итальянский гранд может продать испанского футболиста в зимнее трансферное окно. Интерес к Эрнандесу проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что минувшим летом «Милан» оценивал стоимость защитника в € 80 млн, однако снизил её из-за не лучшей игры Эрнандеса в первой части нынешнего сезона.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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