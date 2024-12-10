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Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Мбаппе стал девятым игроком в истории, забившим 50 голов в Лиге чемпионов

Мбаппе стал девятым игроком в истории, забившим 50 голов в Лиге чемпионов
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Мяч, забитый в ворота «Аталанты» во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящей в эти минуты, стал 50-м для нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в данном турнире без учёта квалификации.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Перерыв
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'    

25-летний футболист стал девятым игроком в истории, достигшим отметки в 50 забитых мячей в Лиге чемпионов без учёта квалификации. До Мбаппе это сделали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Рауль, Руд ван Нистелрой, Томас Мюллер, Тьерри Анри.

Гол в ворота «Аталанты» стал вторым для французского нападающего, забитым в Лиге чемпионов в составе «Реала».

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