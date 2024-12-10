Мбаппе — второй после Месси самый молодой игрок, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

Поразив ворота «Аталанты» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящем в эти минуты, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал вторым самым молодым футболистом, достигшим отметки в 50 голов в указанном соревновании без учёта квалификации. Французский игрок достиг этой отметки в возрасте 25 лет и 356 дней. Об этом сообщает Opta Sport.

Согласно данным источника, самым молодым футболистом, забившим 50 голов в главном европейском клубном турнире, был бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделавший это в возрасте 24 лет и 284 дней. Аргентинский игрок установил этот рекорд в 2012 году.

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