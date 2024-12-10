«Байер» — «Интер»: в первом тайме счёт не открыт

В эти минуты наступил перерыв в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются немецкий «Байер» и итальянский «Интер». Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). В первом тайме команды не смогли открыть счёт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды активно создавали моменты, но превратить их в голы не смогли.

На данный момент немецкий «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Интер» заработал 13 очков и расположился на второй строчке.