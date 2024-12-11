Симеоне пожаловался на разницу в днях отдыха со «Слованом» перед очным матчем команд

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил разницу в днях отдыха между его командой и братиславским «Слованом», с которым «матрасники» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сегодня, 11 декабря.

«Мы полностью сосредоточены на этом матче. Никого не волнует, что соперник [«Слован»] приедет после пяти дней отдыха, в то время как у нас не было даже 68 часов», — приводит слова Симеоне COPE.

«Слован» провёл последний матч 7 декабря. В свою очередь, последняя игра мадридского клуба состоялась 8 декабря.

Встреча между «Атлетико» и «Слованом» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: