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Симеоне пожаловался на разницу в днях отдыха со «Слованом» перед очным матчем команд

Симеоне пожаловался на разницу в днях отдыха со «Слованом» перед очным матчем команд
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил разницу в днях отдыха между его командой и братиславским «Слованом», с которым «матрасники» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сегодня, 11 декабря.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Слован Бр
Братислава, Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы полностью сосредоточены на этом матче. Никого не волнует, что соперник [«Слован»] приедет после пяти дней отдыха, в то время как у нас не было даже 68 часов», — приводит слова Симеоне COPE.

«Слован» провёл последний матч 7 декабря. В свою очередь, последняя игра мадридского клуба состоялась 8 декабря.

Встреча между «Атлетико» и «Слованом» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

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