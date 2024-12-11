Фердинанд — об отставке Эшуорта: надеюсь, боссы «МЮ» также выгонят дерьмовых игроков

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость об уходе из клуба спортивного директора Дэна Эшуорта спустя пять месяцев после назначения на эту должность.

«Я надеюсь, что они [будут] так же безжалостны с дерьмовыми игроками, которые там есть. Если в команде есть какие-то дерьмовые футболисты, пробывшие в ней слишком долго, либо просто недостаточно хорошие игроки, то выгоняйте их чёртовой матери поскорее.

Не знаю, к лучшему это или к худшему, но они приняли решение. Я воспринимаю происходящее именно так. Думаю, вокруг клуба много шума. Цены на билеты растут, более 250 сотрудников уволены, и опять же, они очень были тверды в своём решении. Как будто говорят: «Мы делаем это. Нам плевать на шум», — приводит слова Фердинанда Goal со ссылкой на подкаст футболиста.

Материалы по теме Назначение Аморима стало ключевой причиной ухода Эшуорта из «МЮ» — talkSPORT

Самые скандальные футболисты в истории: