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Фердинанд — об отставке Эшуорта: надеюсь, боссы «МЮ» также выгонят дерьмовых игроков

Фердинанд — об отставке Эшуорта: надеюсь, боссы «МЮ» также выгонят дерьмовых игроков
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость об уходе из клуба спортивного директора Дэна Эшуорта спустя пять месяцев после назначения на эту должность.

«Я надеюсь, что они [будут] так же безжалостны с дерьмовыми игроками, которые там есть. Если в команде есть какие-то дерьмовые футболисты, пробывшие в ней слишком долго, либо просто недостаточно хорошие игроки, то выгоняйте их чёртовой матери поскорее.

Не знаю, к лучшему это или к худшему, но они приняли решение. Я воспринимаю происходящее именно так. Думаю, вокруг клуба много шума. Цены на билеты растут, более 250 сотрудников уволены, и опять же, они очень были тверды в своём решении. Как будто говорят: «Мы делаем это. Нам плевать на шум», — приводит слова Фердинанда Goal со ссылкой на подкаст футболиста.

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