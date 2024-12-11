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Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Аталанта» — «Реал» Мадрид: Лукман сократил отставание хозяев

«Аталанта» — «Реал» Мадрид: Лукман сократил отставание хозяев
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В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Аталанта» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступает Томаш Листкевич из Польши. На момент выхода новости счёт в матче 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

В середине второго тайма нападающий «Аталанты» Адемола Лукман сократил отставание своей команды.

Ранее, на 10-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 36-й минуте Мбаппе был заменён из-за повреждения. Вместо французского игрока на поле вышел вингер Родриго Гоэс. На 45+2-й минуте полузащитник хозяев Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие, забив с пенальти. На 56-й минуте вингер Винисиус Жуниор вывел «сливочных» вперёд. На 59-й минуте полузащитник испанского гранда Джуд Беллингем укрепил его преимущество.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» победила швейцарский «Янг Бойз» со счётом 6:1. В свою очередь, «сливочные» уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2. В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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