«Реал» в гостях победил «Аталанту» в результативном матче Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Аталанта» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Томаш Листкевич из Польши. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 36-й минуте Мбаппе был заменён из-за повреждения. Вместо французского игрока на поле вышел вингер Родриго Гоэс. На 45+2-й минуте полузащитник хозяев Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие, забив с пенальти. На 56-й минуте вингер Винисиус Жуниор вывел «сливочных» вперёд. На 59-й минуте полузащитник испанского гранда Джуд Беллингем укрепил его преимущество. В середине второго тайма нападающий «Аталанты» Адемола Лукман сократил отставание своей команды.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» победила швейцарский «Янг Бойз» со счётом 6:1. В свою очередь, «сливочные» уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2. В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Материалы по теме Мбаппе — второй после Месси самый молодой игрок, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: