«Бавария» разгромила «Шахтёр» в 6-м туре Лиги чемпионов со счётом 5:1

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались украинский «Шахтёр» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер (Турция). Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Баварии».

Уже на пятой минуте счёт открыл полузащитник «Шахтёра» Кевин. На 11-й минуте Конрад Лаймер сравнял счёт. На 45-й минуте нападающий «Баварии» Томас Мюллер вывел свою команду вперёд. На 70-й минуте Майкл Олисе увеличил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 87-й минуте Джамал Мусиала довёл счёт до разгромного. На 90+3-й Майкл Олисе оформил дубль.

На данный момент украинский «Шахтёр» занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала четыре очка за шесть матчей. «Бавария» заработала 12 очков и расположилась на восьмой строчке.