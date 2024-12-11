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«ПСЖ» без Сафонова разгромил «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На 30-й минуте форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш открыл счёт во встрече. На 72-й минуте защитник Нуну Мендеш укрепил преимущество гостей. В концовке матча хавбек французского гранда Дезире Дуэ довёл счёт до разгромного.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на матч с «Ред Булл Зальцбург».

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» проиграл «Байеру» со счётом 0:5. В свою очередь, парижский клуб уступил «Баварии» со счётом 0:1. В матче 7-го тура соревнования «Ред Булл Зальцбург» встретится с мадридским «Реалом» (22 января), а «ПСЖ» — с «Манчестер Сити» (22 января).

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