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Ред Булл Зальцбург — ПСЖ, результат матча 10 декабря 2024, счет 0:3, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«ПСЖ» без Сафонова разгромил «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Рамуш – 30'     0:2 Мендеш – 72'     0:3 Дуэ – 85'    

На 30-й минуте форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш открыл счёт во встрече. На 72-й минуте защитник Нуну Мендеш укрепил преимущество гостей. В концовке матча хавбек французского гранда Дезире Дуэ довёл счёт до разгромного.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на матч с «Ред Булл Зальцбург».

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» проиграл «Байеру» со счётом 0:5. В свою очередь, парижский клуб уступил «Баварии» со счётом 0:1. В матче 7-го тура соревнования «Ред Булл Зальцбург» встретится с мадридским «Реалом» (22 января), а «ПСЖ» — с «Манчестер Сити» (22 января).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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