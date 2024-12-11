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Брюгге — Спортинг, результат матча 10 декабря 2024, счет 2:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Спортинг» с Дьёкерешем проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и португальский «Спортинг». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Катамо – 3'     1:1 Куарежма – 24'     2:1 Нильсен – 84'    

На третьей минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Спортинга» Джени Катамо. На 24-й минуте защитник гостей Эдуарду Куарежма забил гол в свои ворота. На 84-й минуте полузащитник Каспер Нильсен забил победный мяч «Брюгге».

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1). В свою очередь, португальский клуб уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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