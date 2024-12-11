«Спортинг» с Дьёкерешем проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и португальский «Спортинг». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На третьей минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Спортинга» Джени Катамо. На 24-й минуте защитник гостей Эдуарду Куарежма забил гол в свои ворота. На 84-й минуте полузащитник Каспер Нильсен забил победный мяч «Брюгге».

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1). В свою очередь, португальский клуб уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: