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«Астон Вилла» обыграла «Лейпциг» в 6-м туре Лиги чемпионов

«Астон Вилла» обыграла «Лейпциг» в 6-м туре Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкий «Лейпциг» и английская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Астон Виллы».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Макгинн – 3'     1:1 Опенда – 27'     1:2 Дуран – 52'     2:2 Баумгартнер – 62'     2:3 Баркли – 85'    

Уже на третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн. На 27-й минуте Луа Опенда сравнял счёт. На 52-й минуте нападающий гостей Джон Дуран снова вывел свою команду вперёд. На 62-й минуте Кристоф Баумгартнер снова сравнял счёт. На 83-й минуте полузащитник английского клуба Росс Баркли вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт.

На данный момент английская «Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Лейпциг» не заработал ни одного очка и расположился на 34-й строчке.

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