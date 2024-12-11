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«Интер» пропустил первый мяч в Лиге чемпионов и уступил «Байеру»

«Интер» пропустил первый мяч в Лиге чемпионов и уступил «Байеру»
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкий «Байер» и итальянский «Интер». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич (Марибор, Словения). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Байера».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мукиэле – 90'    

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. На 90-й минуте защитник «Байера» Норди Мукиэле забил единственный гол в матче. Этот мяч стал первым пропущенным для миланского «Интера» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

На данный момент немецкий «Байер» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Интер» заработал 13 очков и расположился на четвёртой строчке.

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