«Интер» пропустил первый мяч в Лиге чемпионов и уступил «Байеру»

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкий «Байер» и итальянский «Интер». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич (Марибор, Словения). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Байера».

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. На 90-й минуте защитник «Байера» Норди Мукиэле забил единственный гол в матче. Этот мяч стал первым пропущенным для миланского «Интера» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

На данный момент немецкий «Байер» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Интер» заработал 13 очков и расположился на четвёртой строчке.