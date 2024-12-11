«Реал» повторил клубный антирекорд по допущенным пенальти в ЛЧ за последние 15 лет

Мадридский «Реал» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2) установил антирекорд клуба в групповых этапах Лиги чемпионов с сезона-2009/2010. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «сливочные» допустили три пенальти в свои ворота за шесть игр общего этапа главного европейского турнира. Такой же показатель у мадридского клуба был на групповом этапе Лиги чемпионов 15 лет назад.

На данный момент «Реал» занимает 18-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с девятью очками после шести туров. «Аталанта», имеющая 11 очков, расположилась на девятой строчке.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: