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Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Реал» повторил клубный антирекорд по допущенным пенальти в ЛЧ за последние 15 лет

«Реал» повторил клубный антирекорд по допущенным пенальти в ЛЧ за последние 15 лет
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Мадридский «Реал» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2) установил антирекорд клуба в групповых этапах Лиги чемпионов с сезона-2009/2010. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

По информации источника, «сливочные» допустили три пенальти в свои ворота за шесть игр общего этапа главного европейского турнира. Такой же показатель у мадридского клуба был на групповом этапе Лиги чемпионов 15 лет назад.

На данный момент «Реал» занимает 18-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с девятью очками после шести туров. «Аталанта», имеющая 11 очков, расположилась на девятой строчке.

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