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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 10 декабря

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 10 декабря
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Вчера, 10 декабря, завершились матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, 6-й тур, 10 декабря:

«Жирона» — «Ливерпуль» — 0:1;
«Динамо» Загреб — «Селтик» — 0:0;
«Шахтёр» — «Бавария» — 1:5;
«Лейпциг» — «Астон Вилла» — 2:3;
«Зальцбург» — «ПСЖ» — 0:3;
«Брюгге» — «Спортинг» — 2:1;
«Брест» — ПСВ — 1:0;
«Байер» — «Интер» — 1:0;
«Аталанта» — «Реал» — 2:3.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль», на счету которого 18 очков. Следом располагаются «Байер» и «Астон Вилла», которые набрали по 13 очков.

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