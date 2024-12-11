Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 10 декабря

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Вчера, 10 декабря, завершились матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, 6-й тур, 10 декабря:

«Жирона» — «Ливерпуль» — 0:1;

«Динамо» Загреб — «Селтик» — 0:0;

«Шахтёр» — «Бавария» — 1:5;

«Лейпциг» — «Астон Вилла» — 2:3;

«Зальцбург» — «ПСЖ» — 0:3;

«Брюгге» — «Спортинг» — 2:1;

«Брест» — ПСВ — 1:0;

«Байер» — «Интер» — 1:0;

«Аталанта» — «Реал» — 2:3.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль», на счету которого 18 очков. Следом располагаются «Байер» и «Астон Вилла», которые набрали по 13 очков.