Мбаппе стал четвёртым по скорости игроком в истории ЛЧ, достигшим 50 голов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, забивший гол в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в ворота «Аталанты» (3:2), стал четвёртым по скорости игроком, который достиг 50 голов в главном европейском турнире. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, французскому форварду «сливочных» понадобилось 79 игр, чтобы забить 50 мячей. Наименьшее количество матчей без учёта квалификации для достижения отметки в 50 голов в Лиге чемпионов было лишь у Руда ван Нистелроя (62 матча), Лионеля Месси (66) и Роберта Левандовского (77).

Мяч, забитый в ворота «Аталанты», стал вторым для французского нападающего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в составе «Реала». Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

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