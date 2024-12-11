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Мбаппе стал четвёртым по скорости игроком в истории ЛЧ, достигшим 50 голов

Мбаппе стал четвёртым по скорости игроком в истории ЛЧ, достигшим 50 голов
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, забивший гол в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в ворота «Аталанты» (3:2), стал четвёртым по скорости игроком, который достиг 50 голов в главном европейском турнире. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

По информации источника, французскому форварду «сливочных» понадобилось 79 игр, чтобы забить 50 мячей. Наименьшее количество матчей без учёта квалификации для достижения отметки в 50 голов в Лиге чемпионов было лишь у Руда ван Нистелроя (62 матча), Лионеля Месси (66) и Роберта Левандовского (77).

Килиан Мбаппе Подробнее

Мяч, забитый в ворота «Аталанты», стал вторым для французского нападающего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в составе «Реала». Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

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