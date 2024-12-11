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Матвей Сафонов окончательно проиграл суд бывшей жене

Матвей Сафонов окончательно проиграл суд бывшей жене
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игрок обжаловал решение суда, вынесенное в августе 2024 года, однако кассация оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 миллионов рублей.

Напомним, Ксения Казачек, адвокат бывшей жены голкипера «ПСЖ» Анастасии, заявила, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка.

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» в летнее межсезонье — 2024. Ранее вратарь выступал за «Краснодар», воспитанником академии которого и является. В нынешнем сезоне Сафонов провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустил три гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 22 млн.

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