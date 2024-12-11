Анчелотти отреагировал на травму Мбаппе. Француза заменили в первом тайме матча ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме форварда мадридской команды Килиана Мбаппе. Напомним, француз был заменён на 36-й минуте матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

«Проблемы со здоровьем Мбаппе вызваны перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьёзным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

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