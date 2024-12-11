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Анчелотти отреагировал на травму Мбаппе. Француза заменили в первом тайме матча ЛЧ

Анчелотти отреагировал на травму Мбаппе. Француза заменили в первом тайме матча ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме форварда мадридской команды Килиана Мбаппе. Напомним, француз был заменён на 36-й минуте матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«Проблемы со здоровьем Мбаппе вызваны перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьёзным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.

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В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

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