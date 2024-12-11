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Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал первую победу в пяти последних матчах Лиги чемпионов

Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал первую победу в пяти последних матчах Лиги чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе парижан в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Рамуш – 30'     0:2 Мендеш – 72'     0:3 Дуэ – 85'    

«Мы были сосредоточены, поэтому и заслужили победу. Мы здорово преуспели в обороне. Игра на всех фронтах была исключительной. Команда улучшает разницу мячей, но нам ещё предстоит наладить игру во всех аспектах.

Этот матч отличался от игр с ПСВ или с «Атлетико», однако подобные встречи ещё помогут нам в будущем», — приводит слова Энрике французское издание RMC Sport.

Луис Энрике Подробнее

Отметим, для парижан эта победа стала первой в пяти последних матчах Лиги чемпионов и всего второй в текущем сезоне главного европейского турнира. На данный момент «ПСЖ» занимает 24-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Зальцбург» находится на 32-м месте с тремя очками.

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