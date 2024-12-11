Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини объяснил поражение «Аталанты» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Гасперини объяснил поражение «Аталанты» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«Обе команды хотели играть в футбол, не было ни затяжек времени, ни симуляций, обе команды старались победить, используя свои сильные стороны. Это был отличный футбол. Естественно, мы немного разочарованы, но мы многому учимся на таких матчах. Нам просто не хватает мелких деталей, но мы смело играли против великих чемпионов. Мы проиграли по счёту, но не по игре, и это поможет нам сделать ещё один маленький шаг вперёд», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Материалы по теме
Мбаппе забил самый крутой гол за «Реал» — и сломался! «Мадрид» чудом отскочил в ЛЧ
Мбаппе забил самый крутой гол за «Реал» — и сломался! «Мадрид» чудом отскочил в ЛЧ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android