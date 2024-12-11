Гасперини объяснил поражение «Аталанты» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3).

«Обе команды хотели играть в футбол, не было ни затяжек времени, ни симуляций, обе команды старались победить, используя свои сильные стороны. Это был отличный футбол. Естественно, мы немного разочарованы, но мы многому учимся на таких матчах. Нам просто не хватает мелких деталей, но мы смело играли против великих чемпионов. Мы проиграли по счёту, но не по игре, и это поможет нам сделать ещё один маленький шаг вперёд», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: