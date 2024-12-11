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«РБ Лейпциг» стал первой командой, вылетевшей из Лиги чемпионов при новом формате турнира

«РБ Лейпциг» стал первой командой, вылетевшей из Лиги чемпионов при новом формате турнира
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Немецкий «РБ Лейпциг» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов уступил английской «Астон Вилле». Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, немецкий клуб не смог набрать ни одного очка за шесть матчей и досрочно первым вылетел из главного европейского турнира — 2024/2025.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Макгинн – 3'     1:1 Опенда – 27'     1:2 Дуран – 52'     2:2 Баумгартнер – 62'     2:3 Баркли – 85'    

Напомним, ранее «РБ Лейпциг» проиграл «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3), «Ливерпулю» (0:1), «Селтику» (1:3) и «Интеру» (0:1).

Немецкая команда располагается на 34-й строчке из 36 на данный момент. Находящиеся ниже «Слован» и «Янг Бойз» проведут матчи 6-го тура сегодня, 11 декабря. В оставшихся играх общего этапа Лиги чемпионов подопечные Марко Розе встретятся с лиссабонским «Спортингом» и австрийским «Штурмом».

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