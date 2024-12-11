Анчелотти выделил трёх игроков «Реала», сыгравших «потрясающе» в матче с «Аталантой»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал троих игроков своей команды, удививших его и сыгравших на высочайшем уровне в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10' 1:1 Де Кетеларе – 45+2' 1:2 Винисиус Жуниор – 56' 1:3 Беллингем – 59' 2:3 Лукман – 65'
«Есть игроки, сыгравшие потрясающе. Себальос провёл невероятную игру, он мне очень понравился. Фран Гарсия играл на высоком уровне, Браим Диас также был прекрасен», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.
На данный момент «Реал» занимает 18-е место в сводной турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Анчелотти набрала девять очков после шести туров. На счету «Аталанты», которая располагается на девятой строчке, 11 очков.
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