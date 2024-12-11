Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти выделил трёх игроков «Реала», сыгравших «потрясающе» в матче с «Аталантой»

Анчелотти выделил трёх игроков «Реала», сыгравших «потрясающе» в матче с «Аталантой»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал троих игроков своей команды, удививших его и сыгравших на высочайшем уровне в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«Есть игроки, сыгравшие потрясающе. Себальос провёл невероятную игру, он мне очень понравился. Фран Гарсия играл на высоком уровне, Браим Диас также был прекрасен», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.

Карло Анчелотти Подробнее

На данный момент «Реал» занимает 18-е место в сводной турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Анчелотти набрала девять очков после шести туров. На счету «Аталанты», которая располагается на девятой строчке, 11 очков.

Материалы по теме
Анчелотти отреагировал на травму Мбаппе. Француза заменили в первом тайме матча ЛЧ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android