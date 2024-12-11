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В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по новому спортивному директору

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по новому спортивному директору
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В «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от поиска нового спортивного директора после ухода Дэна Эшуорта.

Как сообщает The Sun, руководство «красных дьяволов» приняло решение упразднить должность спортивного директора – прямую замену Эшуорту искать не будут.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе спортивного директора Дэна Эшуорта, который был назначен на эту должность пять месяцев назад.

Сообщалось, что решение об уходе Эшуорта из «Манчестер Юнайтед» было принято после матча 15-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (2:3), когда состоялся его диалог с руководством клуба.

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