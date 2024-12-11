Мбаппе ответил на вопрос о характере своей травмы, полученной в матче с «Аталантой»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу «сливочных» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2), а также ответил на вопрос о характере полученного повреждения.

«Серьёзна ли травма? Понятия не имею, но будем надеяться, что ничего.

Теперь дела идут так, как и должны идти. Это мадридский «Реал». Я здесь, чтобы внести свой вклад помощью или чем-то ещё. Сегодня мы все были очень хороши», — приводит Мбаппе Marca.

В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: