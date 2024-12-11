Мбаппе ответил на вопрос о характере своей травмы, полученной в матче с «Аталантой»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу «сливочных» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2), а также ответил на вопрос о характере полученного повреждения.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10' 1:1 Де Кетеларе – 45+2' 1:2 Винисиус Жуниор – 56' 1:3 Беллингем – 59' 2:3 Лукман – 65'
«Серьёзна ли травма? Понятия не имею, но будем надеяться, что ничего.
Теперь дела идут так, как и должны идти. Это мадридский «Реал». Я здесь, чтобы внести свой вклад помощью или чем-то ещё. Сегодня мы все были очень хороши», — приводит Мбаппе Marca.
В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).
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