Хвича Кварацхелия получил травму связок правого колена

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил растяжение связок колена во время домашнего матча 15‑го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1). Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Отмечается, что грузинский крайний нападающий прошёл медицинское обследование, на котором было выявлено, что игрок получил поражение внутренней боковой связки правого колена. Данное повреждение характеризуется клубными врачами, как нетяжелое.

Сообщается, что игрок пропустит около месяца и сможет сыграть за клуб уже в январе.

В нынешнем сезоне грузинский футболист провел 17 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

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