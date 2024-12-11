«Они украли наших игроков». Спортивный директор «Шахтёра» Срна раскритиковал ФИФА

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна раскритиковал ФИФА из-за принятого в 2022 году решения разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

«ФИФА должна существовать для того, чтобы защищать клуб и игроков в различных ситуациях. Но они разобрались с этим по-своему. Вот почему ФИФА не принесла ничего хорошего украинскому футболу, в отличие от УЕФА, которая старалась с первого дня. ФИФА, наоборот, ничего не сделала. Но «Шахтёр» выстоял, выжил и будет жить дальше.

Это придало мне еще больше сил работать, для того чтобы сделать «Шахтёр» сильным — вместе с тренером, президентом и генеральным директором. Мы на правильном пути. Если ФИФА думает, что они могут украсть всех наших игроков и ослабить нас, то это очень большая ошибка, потому что мы — украинцы», — приводит слова Срны Transfermarkt.

Напомним, Срна работает в системе «Шахтёра» с 2019 года, начав с должности тренера по развитию техники. Летом 2020 года он был переведён на должность спортивного директора.