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Артёму Дзюбе сделали спецверсию игрового ПК в стиле Дэдпула

Артёму Дзюбе сделали спецверсию игрового ПК в стиле Дэдпула
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Известная компания HyperPC подарила нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе игровой ПК в стиле героя комиксов издательства Marvel Дэдпула.

Фото: телеграм-канал Артёма Дзюбы

«Вот такой вот красавчик. Мой любимый и кастомизированный Дэдпул. Они сделали мне просто великолепный подарок. Мышка, коврик, экран, наушники с Дэдпулом — полный комплект. Я в дичайшем восторге», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, Дзюба является большим поклонником Дэдпула. В костюме этого героя футболист выходил на прощальную церемонию перед уходом из «Зенита». Кроме того, Дзюба явился в костюме Дэдпула на празднование титула по итогам сезона-2020/2021.

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