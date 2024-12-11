35-летний Мюллер повторил достижение Роналду по количеству сезонов подряд с голами в ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, забивший гол в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (5:1), повторил достижение известного португальского форварда Криштиану Роналду и бывшего валлийского футболиста Райана Гиггза по количеству сезонов подряд с голами в главном европейском турнире. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, у Мюллера, Роналду и Гиггза 16 сезонов как минимум с одним голом в Лиге чемпионов. Выше в рейтинге располагаются только Лионель Месси и Карим Бензема, которые забивали в 18 разных розыгрышах турнира.

В нынешнем сезоне 35-летний немецкий полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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