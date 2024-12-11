Мбаппе отреагировал на победу «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на победу «сливочных» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

«Важная победа. Мы сделали то, что должны были сделать», — написал Мбаппе в одной из социальных сетей.

Напомним, на 10-й минуте счёт в матче открыл Килиан Мбаппе. На 36-й минуте Мбаппе был заменён из-за повреждения. Вместо французского игрока на поле вышел вингер Родриго Гоэс.

В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: