Анчелотти ответил на вопрос о шансах «Реала» попасть в топ-8 по итогам общего этапа ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном попадании в топ-8 по итогам общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 после победы в матче 6-го тура турнира с «Аталантой» (3:2).

«Топ-8? Финишировать в первой восьмёрке по-прежнему сложно для нас. Однако у нас есть две игры, чтобы набрать очки. Нужно победить в обоих матчах», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.

По итогам шести туров «Реал» находится на 18-м месте в сводной таблице общего этапа Лиги чемпионов, заработав девять очков. Итальянская «Аталанта», занимающая девятую строчку, имеет 11 очков в своём активе.

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