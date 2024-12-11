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Анчелотти ответил на вопрос о шансах «Реала» попасть в топ-8 по итогам общего этапа ЛЧ

Анчелотти ответил на вопрос о шансах «Реала» попасть в топ-8 по итогам общего этапа ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном попадании в топ-8 по итогам общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 после победы в матче 6-го тура турнира с «Аталантой» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«Топ-8? Финишировать в первой восьмёрке по-прежнему сложно для нас. Однако у нас есть две игры, чтобы набрать очки. Нужно победить в обоих матчах», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.

Карло Анчелотти Подробнее

По итогам шести туров «Реал» находится на 18-м месте в сводной таблице общего этапа Лиги чемпионов, заработав девять очков. Итальянская «Аталанта», занимающая девятую строчку, имеет 11 очков в своём активе.

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