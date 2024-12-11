Арбитр РПЛ рассказал, как судьи отдыхают во время зимней паузы

Арбитр Артем Чистяков, обслуживающий матчи РПЛ, рассказал, как судьи восстанавливаются во время паузы в чемпионате России.

«Как восстанавливаются судьи? Ничего нового. Судьи тоже отдыхают, как и футболисты. Кто‑то ездит в теплые страны, на моря. Я отдыхаю по‑другому: мы с друзьями ездим в Адыгею, Кисловодск, ходим по горам, гуляем», — сказал Чистяков в эфире «Матч Премьер».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).