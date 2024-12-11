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Хаби Алонсо прокомментировал победу «Байера» в матче Лиги чемпионов с «Интером»

Хаби Алонсо прокомментировал победу «Байера» в матче Лиги чемпионов с «Интером»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мукиэле – 90'    

«Очень приятно добыть результат в матче с такой сильной, по-настоящему классной командой. Мы проявили настойчивость – дождались момента и использовали его. Мукиэле обживается в команде всё больше и больше. В будущем он ещё многое нам даст», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

На данный момент немецкий «Байер» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Интер» заработал 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

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