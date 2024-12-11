Хаби Алонсо прокомментировал победу «Байера» в матче Лиги чемпионов с «Интером»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

«Очень приятно добыть результат в матче с такой сильной, по-настоящему классной командой. Мы проявили настойчивость – дождались момента и использовали его. Мукиэле обживается в команде всё больше и больше. В будущем он ещё многое нам даст», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

На данный момент немецкий «Байер» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Интер» заработал 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: