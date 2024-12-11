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Владелец «Родины» пытался получить гражданство Молдавии с помощью поддельных документов

Владелец «Родины» пытался получить гражданство Молдавии с помощью поддельных документов
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Владелец московской «Родины» и кипрского «Пафоса» Сергей Ломакин пытался получить гражданство Молдавии с помощью поддельных документов. Об этом сообщает tv8.md.

«Ломакин лично посещал Молдавию для получения гражданства. Согласно материалам агентства госуслуг, в поданном заявлении содержалась подозрительная информация, якобы мать российского бизнесмена родилась в 1949 году в селе Проданешты Флорештского района, но это оказалось ложью.

Помощники Ломакина пытались найти однофамилицу по матери миллиардера — Задорожную. Выяснилось, что в семье Задорожных в селе Проданешты действительно в 1949 году родилась дочь Валентина, но ребёнок умер через 20 дней после рождения, 25 октября 1949 года. Именно этот ребёнок, согласно российскому свидетельству о рождении Ломакина, указан как его мать.

Бизнесмен предъявил властям молдавское свидетельство о рождении Валентины Задорожной, но не свидетельство о смерти. Агентство госуслуг обнаружило, что документы поддельные, сопоставив их с информацией из Москвы. Заявление Ломакина отклонили, как и трёх из пяти его детей, которые также пытались получить молдавское гражданство», — говорится в материале.

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