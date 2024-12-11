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Джуд Беллингем объяснил свою результативность в последних матчах за «Реал»

Джуд Беллингем объяснил свою результативность в последних матчах за «Реал»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своей высокой результативности после победы мадридского «Реала» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«Это приятно. Ко мне вернулось голевое чутьё. Надеюсь, я смогу достичь ещё большего. В прошлом сезоне мы многого достигли, но я очень хочу продолжать добиваться успеха с «Реалом».

Мы с Мбаппе и Винисиусом забили в одном матче? Вообще не думаем об этом, но знаем, чего от нас ждут все вокруг. Это не имеет значения, если команда не выигрывает, но сегодня мы победили», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

Джуд Беллингем Подробнее

Напомним, Джуд Беллингем отметился голом в шести последних матчах из семи сыгранных. Всего в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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