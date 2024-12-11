Сергей Песьяков оценил стиль игры «Ростова» после своего ухода, сравнив его с «Шеффилдом»

Голкипер «Крыльев Советов» и бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о стиле игры жёлто-синих в этом сезоне. Очная встреча дончан и волжан в Ростове-на-Дону в матче 18-го тура РПЛ 7 декабря завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 3:1, Песьяков отметился результативным пасом в эпизоде с единственным голом гостей.

«Стал ли «Ростов» сильнее? На самом деле я не успел ни с кем пообщаться. Увидел Джонатана Альбу (тренер-аналитик «Ростова». — Прим. «Чемпионата»). Говорю: «Я играл как будто против «Факела», но только high level (высокого уровня — англ. — Прим. «Чемпионата»). Что-то из Британии, какой-то «Шеффилд». Ребята сейчас играют совсем в другой футбол. В принципе, перед игрой с ними нам это и было сказано, что там намного упростили игру. Если добиваются результата, почему нет?» — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Летом 2024 года «Ростов» покинули вратари Сергей Песьяков и Никита Медведев, вместо которых пришли три новых голкипера — Рустам Ятимов, Хидает Ханкич и Даниил Одоевский. После этого главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин внёс изменения в тактику игры команды, уменьшив количество коротких розыгрышей мяча низом через вратаря для выхода в атаку.

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