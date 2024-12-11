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Гвардиола назвал главную проблему «Манчестер Сити» на данный момент

Гвардиола назвал главную проблему «Манчестер Сити» на данный момент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал текущее состояние команды и необходимость изменить стиль игры для возвращения уверенности.

«Что нас спасёт, так это стиль, в котором мы играем! Мы не выступаем так, как должны, — мы должны действовать проще; наша сила в эти восемь-девять лет заключается в контроле мяча, мы бегаем как отчаянная команда, когда у нас нет мяча, и должны быть невероятно терпеливыми с ним, позволяя сопернику бегать и бегать…

Теперь мы атакуем слишком быстро и делаем много вещей не в правильном темпе, теряем мяч и допускаем много быстрых контратак, позволяя каждому сопернику играть лучше нас! Мы должны снова упростить игру, и тогда уверенность вернётся. Когда мы будем совершать тысячу-миллион передач, это поможет нам стать теми, кто мы есть!» — приводит слова Гвардиолы Sporting News.

Хосеп Гвардиола Подробнее

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Гвардиолы набрала 27 очков и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.

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