Стало известно, где хочет продолжить карьеру Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба намерен перейти в «Марсель». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист рассчитывает подписать контракт с французским клубом в ближайшее время, чтобы после истечения срока дисквалификации за допинг в марте 2025 года выступать в первой команде клуба Лиги 1.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения со своим полузащитником.

Напомним, Поль Погба был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.

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Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: