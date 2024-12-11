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Мбаппе может больше не сыграть в 2024 году из-за травмы

Мбаппе может больше не сыграть в 2024 году из-за травмы
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Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить остаток 2024 года из-за травмы, которую он получил в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2). Об этом сообщает TyC Sports.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

По информации источника, характер повреждения Килиана пока не установлен, однако отмечается, что в случае даже небольшого мышечного дискомфорта француз не сыграет в ближайшем матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (14 декабря), а также может пропустить финал Межконтинентального кубка — 2024 (18 декабря). В случае более серьёзного повреждения, Мбаппе пропустит и заключительный матч Ла Лиги в 2024 году с «Севильей», который пройдёт 22 декабря.

Кроме того, по данным EL Chiringuito, Мбаппе и Винисиус покидали поле хромая. Медицинское обследование состоится сегодня, 11 декабря.

Килиан Мбаппе Подробнее

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

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