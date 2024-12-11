«Вышел на новый, космический уровень». Лапочкин назвал лучшего рефери 2024 года в России

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин ответил на вопрос о лучшем судье уходящего года в российском футболе.

— В этом году вообще без всякой конкуренции номер один — это Кирилл Левников. Я не знаю, кто номер два или номер три, а лучший однозначно Левников.

— Почему настолько категорично?

— Он настолько выделяется. Даже не вспомнить больших ошибок у него. Он судит топовые матчи и практически нет брака у него. Это великолепный показатель. Он вышел на новый, космический уровень. Кирилл очень надёжен, ему можно доверить любой матч, — сказал Лапочкин в эфире телеканала «Матч Премьер».

40-летний арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников в 18 турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 работал в качестве главного на 13 матчах, предъявил игрокам пять красных карточек, четыре из которых были прямыми, и назначил три пенальти. Левников работал в том числе на таких матчах, как ЦСКА — «Локомотив» (0:1), «Спартак» — «Краснодар» (0:3), «Динамо» (Москва) — «Ростов» (1:1), «Спартак» — «Локомотив» (5:2).

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