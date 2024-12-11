Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Штурм Грац. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: если «Спартак» на что-то претендует, сделает всё, чтобы Угальде остался

Ледяхов: если «Спартак» на что-то претендует, сделает всё, чтобы Угальде остался
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о значимости для красно-белых нападающего Манфреда Угальде и о его возможном отъезде в зарубежный чемпионат.

«Что касается возможного ухода Угальде в Европу, может случиться всё что угодно. Но преждевременно об этом говорить. Если «Спартак» на что-то претендует в этом сезоне, то в клубе сделают всё, чтобы Угальде остался в команде. На данный момент он лучший бомбардир и футболист команды», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 18 матчах РПЛ текущего сезона 22-летний коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 15 голов и отдал три результативных паса.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Что будет с «Зенитом» после провала. «Спартак» — чемпион? ПЛН88

Материалы по теме
Эксклюзив
Дуарте: Угальде — лучший нападающий РПЛ. Он не только талант, но и большой трудяга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android