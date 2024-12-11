Ледяхов: если «Спартак» на что-то претендует, сделает всё, чтобы Угальде остался

Экс-полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о значимости для красно-белых нападающего Манфреда Угальде и о его возможном отъезде в зарубежный чемпионат.

«Что касается возможного ухода Угальде в Европу, может случиться всё что угодно. Но преждевременно об этом говорить. Если «Спартак» на что-то претендует в этом сезоне, то в клубе сделают всё, чтобы Угальде остался в команде. На данный момент он лучший бомбардир и футболист команды», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 18 матчах РПЛ текущего сезона 22-летний коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 15 голов и отдал три результативных паса.

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