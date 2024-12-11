Игрок «Акрона» Эшковал: Дзюба лидер в раздевалке — делает это со всей душой

Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказался о партнёре по команде российском форварде Артёме Дзюбе.

«У нас команда достаточно молодая, если брать средний возраст. Дзюба — очень опытный футболист: провёл много матчей, забил много голов, многое повидал. Он старается нам помочь, подсказать в каких-то моментах — делает это со всей душой. Мы стараемся прислушиваться к нему и следовать его советам. Поэтому у нас в команде очень хорошие взаимоотношения. Дзюба сейчас лидер в раздевалке, без всяких сомнений», — сказал Эшковал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых забил три гола и отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме Фото Артёму Дзюбе сделали спецверсию игрового ПК в стиле Дэдпула

Самые результативные легионеры РПЛ: