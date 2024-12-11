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Игрок «Акрона» Эшковал: Дзюба лидер в раздевалке — делает это со всей душой

Игрок «Акрона» Эшковал: Дзюба лидер в раздевалке — делает это со всей душой
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Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказался о партнёре по команде российском форварде Артёме Дзюбе.

«У нас команда достаточно молодая, если брать средний возраст. Дзюба — очень опытный футболист: провёл много матчей, забил много голов, многое повидал. Он старается нам помочь, подсказать в каких-то моментах — делает это со всей душой. Мы стараемся прислушиваться к нему и следовать его советам. Поэтому у нас в команде очень хорошие взаимоотношения. Дзюба сейчас лидер в раздевалке, без всяких сомнений», — сказал Эшковал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Артём Дзюба Подробнее

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых забил три гола и отметился тремя результативными передачами.

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