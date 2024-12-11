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Александр Головин — в топ-5 самых дорогих игроков Лиги 1 без учёта футболистов «ПСЖ»

Александр Головин — в топ-5 самых дорогих игроков Лиги 1 без учёта футболистов «ПСЖ»
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Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин входит в число самых дорогих футболистов французской Лиги 1, сохранив свою прежнюю оценочную трансферную стоимость € 30 млн на аналитическом портале Transfermarkt после зимнего пересчёта цен в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Хавбек сборной России в общем ценовом рейтинге игроков Лиги 1 делит 18-е место ещё с семью футболистами, имеющими такую же стоимость. При этом подавляющее преимущество по стоимости отдельных игроков имеет «ПСЖ» — футболисты парижан полностью занимают весь топ-8, 11 строчек в топ-13 и 17 строчек в топ-25.

В стоимостном рейтинге Лиги 1 без учёта игроков «ПСЖ» Головин делит четвёртое место с четырьмя другими футболистами, уступая только Джонатану Дэвиду из «Лилля» (€ 45 млн), своему одноклубнику Магнесу Аклиушу (€ 40 млн) и Мэйсону Гринвуду из «Марселя» (€ 35 млн).

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Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10

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