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Симоне Индзаги высказался о поражении «Интера» от «Байера» в матче Лиги чемпионов

Симоне Индзаги высказался о поражении «Интера» от «Байера» в матче Лиги чемпионов
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером» (0:1). В составе «Байера» единственный мяч забил защитник Норди Мукиэле. Он отличился на 90-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мукиэле – 90'    

«Мы были недостаточно хороши в атаке. Мы не показали достаточно хорошую игру, чтобы победить соперника такого уровня. Но наша цель остаётся прежней — попасть в плей-офф напрямую, то есть финишировать в топ-8 на общем этапе. И это по-прежнему абсолютно выполнимо.

«Байер» играл здорово, на высоких скоростях. Очевидно, что в матче с таким соперником невозможно обойтись без опасных моментов у своих ворот. Но, конечно, жаль, что всё-таки пропустили в самом конце», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

«Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда Симоне Индзаги набрала 13 очков за шесть матчей. «Байер» находится на второй строчке, заработав 13 очков за шесть игр. На первом месте располагается английский «Ливерпуль», у которого 18 очков.

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