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Ледяхов: четыре мяча — приемлемый результат для Дзюбы, чтобы обогнать Кержакова

Ледяхов: четыре мяча — приемлемый результат для Дзюбы, чтобы обогнать Кержакова
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о погоне нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы за бомбардирским рекордом Александра Кержакова (233 гола). В текущем сезоне Дзюба забил три мяча, до повторения рекорда остался ещё один.

«Такими темпами Дзюба побьёт рекорд Кержакова. Он находится в хорошей форме, но сейчас будет перерыв, после которого неизвестно, какая у него будет форма. В его возрасте футболистам сложнее набрать форму, для этого нужно больше времени. Мы знаем его характер, поэтому всё возможно. Самое главное, чтобы его не преследовали травмы. Четыре мяча — вполне приемлемый результат для Дзюбы, чтобы обогнать Кержакова», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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