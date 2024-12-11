«Арсенал» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся английский «Арсенал» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.