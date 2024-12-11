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Тренер «Ливерпуля» Слот назвал Алисона лучшим голкипером в мире

Тренер «Ливерпуля» Слот назвал Алисона лучшим голкипером в мире
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот похвалил голкипера «красных» и сборной Бразилии Алисона Бекера после игры 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 63'    

«Сегодня он снова показал, почему является нашим первым номером. Алисон был очень важен для этого клуба и своей сборной на протяжении многих лет. В матче с «Жироной» он показал, что, вероятно, является одним из лучших голкиперов в мире. На мой взгляд, он, безусловно, лучший. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч между «Жироной» и «Ливерпулем» состоялся накануне, 10 декабря. Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

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